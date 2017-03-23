酷鳥航臺北-曼谷本月26日增至每日1班，年底將再增班

酷鳥航本月26日起天天直飛曼谷。圖：業者提供

酷鳥航全機隊使用波音777雙走道客機，還配置商務艙。圖：業者提供

張佩芬／臺北報導

低成本航空酷鳥航副總裁卓嚴民指出，臺灣開放泰國免簽後，酷鳥臺北-曼谷航線載客率從去年的平均80％提高到今年首兩個月的90％，本月更拉升到92％，公司年底將引進第4季波音777客機，屆時每周將再增2到3班。目前該航線每周4班，本月26日起增為每日1班。

酷鳥航是新加坡航空集團旗下酷航與泰國皇雀航空設立的合資公司，卓嚴民指出，公司2015年年中原本計畫先開曼谷飛東京與首爾，未料因為國際民航組織認為泰國民航局對航空業的監督不夠嚴謹，以致日本與韓國暫停核準新增航班，還好臺灣與中國大陸是根據個別航空公司狀況決定許可否，讓酷鳥航能夠正式營運。

不過酷鳥航第一年平均載客率僅71％，飛機每日平均飛行時數僅2.5小時，虧損12億泰幣，約10.2億臺幣，去年上半年業績明顯好轉，每日平均飛行時數提高到10小時，下半年因中國大陸嚴格取締零團費，仍有6億泰幣虧損，今年市場趨於穩定，每日飛行時數預計提升到12小時，今年前兩個月已經有獲利，但因油料走高與美元升值因素，全年估計仍會有約1億泰幣虧損。

為慶祝3月26日起天天臺北直飛曼谷，酷鳥航空派出風靡泰國的酷鳥姐姐特派員來臺！身高將近180公分、水汪汪的迷人大眼配上白皙皮膚和修長美腿，正是酷鳥航班機塗裝上的正字標記，此次酷鳥姐姐來臺將一次展開三大任務。

包括宣布臺灣版粉絲團將於本周五（24日）正式開幕的好消息、並將於本周末親自現身臺北市街頭，快閃臺北市區及桃園機場，只要捕捉到酷鳥姐姐一起合照、就有機會帶走天天直飛曼谷的免費機票

同時酷鳥姐姐也預告酷鳥航空官網將於2017年3月28日起、推出限時3天經濟艙單程含稅只要1,777臺幣，商務艙3,777元起，促銷時間自2017年3月28日早上10:30起至3月30日晚間23:59止，旅遊時間自 即日起至2018年3月24日止，每班機優惠機位有限，欲查詢最新優惠及訂票可至酷鳥航空官網 (http://www.nokscoot.com) 。

酷鳥航臺灣區總經理陳美至透露，公司將在６月初搭配泰國水果節，推出曼谷騎自行車與採果等特殊行程，預計召募上百人，並提供自行車託運優惠費率。

(工商)