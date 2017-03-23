白宮： 譴責倫敦恐怖攻擊

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白宮發言人史派瑟表示，美國譴責在倫敦國會大廈附近發生的恐怖攻擊，川普總統已向英國首相梅伊致意；副總統彭斯也推文向受害者家屬表達哀悼之意。

史派瑟說，川普政府會與梅伊政府保持密切聯繫。

最新訊息顯示，目前已有4人死亡，包括遭刺殺警員在內。至少20人受傷。

(中時)