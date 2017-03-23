野柳泊逸度假酒店頂樓起火 遊客倉皇逃出

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野柳泊逸度假酒店今天凌晨頂樓冒出火光，所幸火勢最後順利撲滅，無人傷亡。（李其樺翻攝）

新北市野柳泊逸度假酒店今天凌晨1時05分，頂樓冒出熊熊火光；消防局獲報出動多輛人車到場滅火，火勢於1時50分撲滅，事發時不少住房旅客驚醒，驚惶逃到戶外，所幸無人傷亡。

消防人員進入火場勘驗，發現起火點為頂樓庫房除草機，火勢波及旁邊鍋爐設備，燃燒面積約6坪大小，詳細原因尚待進一步鑑定。

(中時)