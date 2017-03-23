WBC》「對不起她」 史卓曼對決母親祖國

對決母親的祖國波多黎各，讓史卓曼心情複雜。(美聯社資料照)

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2017年第4屆經典賽冠軍戰，由首闖決賽的美國隊，早上9點對決上屆亞軍波多黎各，美國派出藍鳥右投史卓曼(Marcus Stroman)先發，但特別的是，波多黎各是他母親的故鄉，且史卓曼2013年曾公開表示，想在下屆(2017年)經典賽替媽媽祖國出征。

那一年，史卓曼才22歲，接著2014年升上大聯盟，就摘下11勝。只是隔了4年，經過艱難抉擇後，史卓曼選擇披上美國隊戰袍。史卓曼說：「這是很困難的決定，對不起媽媽……」雖然母親理解並支持他，但不少波多黎各球迷在社群網站痛罵他媽媽。

史卓曼是土生土長的紐約人，去年為藍鳥先發32場，已進入固定先發輪值。史卓曼經典賽複賽對波國先發4.2局，在首局不穩失4分，苦吞敗投；但他預賽尬上屆冠軍多明尼加，4.2局被敲3安，無失分。

(中時電子報)

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