英議會外攻擊事件 死者增至4人

我要評比

英國國會大廈外今天下午發生攻擊事件，1名男子開車在西敏橋衝撞行人，接著撞上國會圍欄，下車持刀襲警，據報導，被刺員警不幸身亡。

警方證實，目前死亡人數已經攀升至4人。嫌犯遭警方槍擊後也不治。被撞行人則有2人身亡，至少20人受傷。

蘇格蘭警場表示，西敏寺發生的事件「直到有進一步消息以前，會被視為恐怖攻擊事件處理。」

目擊者表示，男子開著灰色現代i40汽車在西敏橋上衝撞行人，撞倒10多人，接著衝撞國會大廈西敏宮的柵欄。他下車衝向警方。有人看到他持刀攻擊大門旁的警員，當他要攻擊第2名警員時，被開槍擊中。

目擊者表示，看到持刀者是一名40多歲的亞裔中年男子，警方至少開了3槍將他制服。

中華民國駐英代表處表示，據知目前沒有國人在事件中受傷，正透過管道了解確認有否國人遇害或受傷。1060323

(中央社)