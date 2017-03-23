NBA》籃網找大鎖 想搶活塞後衛波普

活塞後衛波普(右)有進攻火力，防守也備受稱讚。(美聯社)

(04:17更新文圖)全聯盟戰績墊底的籃網，總算要正視防守不佳的問題。《CBS運動網》等美媒今報導，今年夏天自由球員市場，籃網最想搶下活塞得分後衛波普(Kentavious Caldwell-Pope)。波普本季場均14.2分，3.3個籃板、2.7次助攻，防守能力備受肯定。

籃網後衛丁威迪(Spencer Dinwiddie)說：「從防守角度來看，波普是活塞核心人物，堪稱最有價值球員(MVP)。」丁威迪曾待過活塞，和波普同隊兩賽季。籃網昨98比96險勝活塞，而籃網總教練艾金生(Kenny Atkinson)表示，對波普在防守端表現「印象深刻」。

波普在進攻端也不含糊，本季三分球命中率是生涯新高的37.1%，偶爾會爆發得25或30分。24歲的波普，是受限制的自由球員，即籃網若想出價簽下，只要原球隊活塞願意匹配相同價錢，波普就必須留下來。籃網本季場均丟113.6分，是NBA 30隊最差。

(中時電子報)