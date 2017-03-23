刺殺金正男 嫌犯為駐越大使兒子

金正恩的哥哥金正男遭毒殺，引起外界關注。(圖片取自美聯社)

有媒體報導，涉嫌參與暗殺北韓領袖金正恩兄長金正男的北韓嫌犯李智玄(Ri Ji Hyon)身分起底，據傳是北韓前駐越南大使的兒子，曾在北韓使館內任職，說得一口流利的越南語。

約有10年旅越經驗的李智玄，曾於2009年11月在北韓駐越南使館工作了一年多的實習外交官，精通越南語。李智玄在越南買兇及到柬埔寨訓練，並在馬來西亞殺人。他於去年12月底拉攏發明星夢的越南女子段氏香加入殺人團隊。此後，刺殺金正男的各項準備工作正式啟動。今年1月中，三人一起前往柬埔寨。另外印尼籍的席蒂艾莎也差不多時期接受殺人訓練，也是由曾駐印尼使館的外交官員吳正吉招募。

2名女子最終成功在吉隆坡國際機場使用用VX神經毒劑殺死金正男行刺金正男。李智玄等4名疑犯，則早已於案發當日離開馬來西亞返回平壤。

(中時電子報)