北京反薩德 美前官員指不願後花園被侵入

前美國國防部副助理部長鄧志強撰文指出，中國大陸強烈反對南韓部署薩德是為地緣政治因素。中方視薩德為美國勢力在中國後花園的延伸，反對的理由毫無根據。

五角大廈前負責東亞事務的副助理部長鄧志強（Abraham Denmark）21日在「外交政策」（Foreign Policy）雜誌網路發表專文指出，中國強烈反對南韓部署終端高空防衛系統「薩德」（THAAD），不是因為技術原因，而是地緣政治。

鄧志強認為，平壤違反聯合國安理會決議，在2016年已進行超過20次各式測試。中方指薩德配屬的AN／TPY-2雷達可看清解放軍試射射程可達美國本土的彈道飛彈，這項說法和恐懼沒有根據。

鄧志強指出，南韓的薩德只有防衛北韓飛彈攻擊一項任務，美國已在關島和日本等3處部署相同雷達裝置，中方試射飛彈行動不會被看得更清楚。

對於中方的策略，鄧志強分析，中方視薩德為美國勢力在中國後花園的延伸，也代表阻攔中方戰略野心和主導區域的意向。

文章寫到，中方的策略等同要求南韓與美國決裂。但美國自1950年北韓入侵時，即可信賴並持續防衛南韓，但中方對平壤除了經濟制裁和表達憤怒，惺惺作態之外，沒有提出解決之道。

媒體報導，川普（Donald Trump）4月將和中國國家主席習近平會面。鄧志強指出，北韓是兩人會晤最基本與真正的討論議題，也是美方就薩德向中方提出清晰訊息的重要機會。

鄧志強認為，美方應毫不含糊的告知習近平，北韓是美國及其盟邦的嚴重威脅，美方絕不接受北韓擁有核武，也會做該做的以保護盟邦和國土。

美方應堅持，在朝鮮半島部署薩德純粹是為了防禦性回應北韓彈道飛彈。同時也必須表明根本問題不在薩德，而是好戰的北韓肆意發展核武與彈道飛彈。1060323

美國在南韓部署薩德，引起中方強烈不滿。取自美軍太平洋司令部。http://www.pacom.mil/Media/News/News-Article-View/Article/1104300/us-pacific-command-deploys-thaad-to-korean-peninsula/

(中央社)