救護車執勤 越紅燈遭撞翻車

台北市復興南路與市民大交叉口23日凌晨發生救護車遭自小客車撞上後翻覆。（杜宜諳攝）

前來支援的消防人員爬進車裡，將器材搬出。（杜宜諳攝）

消防人員以氣力起重包將翻覆的救護車撐起。（杜宜諳攝）

救護車在救助器材車吊索及人力的幫忙下，終於翻正。（杜宜諳攝）

台北市復興南路與市民大交叉口23日凌晨發生一起車禍，一輛救護車遭自小客車撞上後翻覆，一名救護人員在離開車體後，因頭暈而送醫救治。

一輛前往執行勤務的救護車自復興北路往南方向行駛，由於在執行勤務，救護車全程鳴笛閃燈，卻在通過顯示為紅燈的市民大道路口時，遭一輛由西往東、顯示燈號為綠燈的自小客車攔腰撞上，救護車當場翻覆，一名救護人員在離開車體後因感到頭暈而送往醫院救治。

台北市消防局在獲報後，立即派遣救助器材車前來支援，先於翻覆的救護車下放置氣力起重包，將救護車撐起，並以救助器材車上的吊索將救護車翻正。詳細案情與肇責仍待後續釐清。

(中時)