MLB》田中將大摘3勝 自責分率還是0

洋基隊日籍王牌田中將大，今熱身賽出戰費城人，先發5.1局無失分，只被敲3安，另有3三振、1保送，加上3棒一壘手柏德雙響炮、5打點助陣下，洋基以7比3擊退費城人，田中將大奪下春訓賽的第3勝。田中累積投18.2局，狂飆22三振，自責分率還是完美的0。

24歲左打柏德，4局敲2分彈，6局夯3分炮，兩轟苦主都是先發的維拉斯奎(Vince Velasquez)。柏德去年因肩傷整季報銷，今年熱身賽狀況火熱，打擊率高達4成39，敲6發全壘打、11打點，洋基教頭吉拉迪賽前就宣布，柏德是新球季先發一壘手。

(中時電子報)