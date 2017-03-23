美抗IS大會邀台 高碩泰亮相國務院

就在美國召開抗伊斯蘭國（IS）聯盟部長級會議之際，英國傳出攻擊事件，美國總統川普及國務卿提勒森都發聲明譴責，而台灣在抗IS上提供的人道救助受到重視，受邀與會。

美國自2014年組成抗IS聯盟以來，台灣在人道救援上的貢獻，受到重視，包括前總統歐巴馬都曾點名台灣是美國在亞太地區抗IS的夥伴；川普上任後、美國首度召開抗IS聯盟部長級全體會議，由提勒森主持，中華民國駐美代表高碩泰不但受邀出席，美方更安排他與其他67個國家代表一同現身國務院內的迪恩．艾奇遜（DeanAcheson）禮堂，參與大合照。

基於台美「非官方關係」，美國官方過去和台灣的往來總維持低調作法、更曾有過許多限制；台灣駐美官員從最早期不能進入美國官署、到近期能赴美方各單位進行相關業務交流，高碩泰這次在美方安排下和提勒森同台公開亮相，是美台間過去少有情況。

在大合照舞台上，國務院在地板上標註高碩泰的位置以「台灣」為名，而國務院提供的與會人員名單，則以「駐美國台北經濟文化代表處代表」的頭銜介紹高碩泰。

而在大會召開現場，背景掛有各國國旗，根據國務院的公開資料顯示，未見到中華民國國旗。

合照現場，高碩泰和烏克蘭外交部首席副部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）一同步入會場後、不時交換意見，他們兩人站在面對舞台最上方、第四排的左手邊，而提勒森作為東道主則站在第一排、正中間；合照結束後，高碩泰還主動走向日本駐美公使岡野正敬握手致意，兩人退場時也邊走邊聊。

對於這次與會心得及台灣未來將在這一以美國為首的抗IS聯盟中、提供哪些人道救援與支持？中華民國駐美代表處仍相當低調，駐美代表處新聞組組長李大塊僅回答記者「不予置評」。

就在會議召開期間，英國傳出攻擊事件，提勒森在書面聲明中指出，美國譴責這種可怕的暴力行為，並對受害人及他們的家屬表達慰問，不論這是個人行為或是恐怖份子行動，造成的傷害沒有分別。

白宮更直言認定這是「恐怖攻擊」，聲明指出，川普已與英國首相梅伊通話，表達慰問，並讚賞英國執法人員第一時間的迅速反應；川普也告訴梅伊，美國誓言將全力支持與配合，將該負責的人繩之以法。

亞太地區參與美國為首的這一抗IS聯盟的國家除台灣外、還包括阿富汗、澳洲、日本、馬來西亞、紐西蘭、新加坡及南韓。

中國未參與美國主導的這一抗IS聯盟。1060323

(中央社)