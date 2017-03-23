誤傳？英恐攻嫌犯 疑為恐怖份子曾入獄

凶嫌稱為阿布依札丁（Abu Izzadeen），本名為崔佛布魯克斯（Trevor Brooks）是一名激進穆斯林。(圖片取自zerohedge)

英國倫敦當地時間週三（22日）下午國會大樓外驚傳恐怖攻擊，目前已知4人遇難，包括1名遭嫌犯刺傷的警察以及嫌犯，另還有20傷。而媒體所指的嫌犯為阿布依札丁是一名激進穆斯林，但有消息指出，他人仍在獄中不可能犯案。進一步真相還有待釐清。

媒體指出，據傳倫敦國會攻擊案的凶嫌稱為阿布依札丁（Abu Izzadeen），本名為崔佛布魯克斯（Trevor Brooks），他生於1975年4月18日，在英國出生，家族來自牙買加。17歲時從基督教改信伊斯蘭教，並將自己改名。目前已婚育有3子。不過，新消息指出，阿布依札丁的律師澄清指他人仍在獄中，不可能犯案

阿布依札丁是一穆斯林組織的發言人，該組織在2006年恐怖主義法下，因宣揚恐怖主義已被禁止運行。他曾因涉嫌為恐怖主義募捐和煽動海外恐怖罪而被定罪，判處四年半監禁。

激進的他曾在YouTube上發布影片，讚揚倫敦七七爆炸案，鼓勵大家殺害警察。還曾遭英國當局禁止出國，2015年因違反旅遊禁令前往匈牙利被捕，並稱曾赴阿富汗參加恐怖攻擊訓練。

(中時電子報)