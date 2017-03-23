描述經過 倫敦攻擊案目擊者：無法置信
英國倫敦國會大廈外發生的攻擊案，造成4人喪生和約20人受傷，警方說，他們仍在尋找據信是此案的2名攻擊者之一。現場目擊者描述警員遭刺殺經過說，當時的情景令人不敢置信。
目擊者朗萊（Rick Longley）說：「當時我們正走向車站，突然聽到『砰』的很大一聲，有人撞車，一些行人倒地。」
他說：「這些人倒在地上，然後見到許多人湧到對著國會大廈大笨鐘的大門邊。」
朗萊說：「我看到1名男子拿著一把很大的刀子經過我的右手邊，並且開始將刀子刺向警員。」
他說：「我從未見過這種情形，我簡直不敢相信眼前所見。」
國會議員哈洛威（Adam Holloway）說，他看到許多人四散奔逃，立刻跑回自己的國會辦公室和他的幕僚在一起。他說：「當時我們許多人都將自己和幕僚鎖在房間內。」
當時恰巧也在案發現場附近的前波蘭外長席科斯基（Radoslaw Sikorski）將他拍攝的一段影片在推特上播放，顯示許多人傷者躺在西敏橋的路上。
目前是哈佛大學歐洲研究中心研究員的席科斯基說，當時他見到至少5個人被一輛車撞倒，躺在地上。
席科斯基告訴英國廣播公司： 「我聽到我認為是撞擊聲，我從計程車車窗往外看，有人倒在地上，表情非常痛苦。」
他說：「然後，我看到又有1個人倒下，我就開始拍攝，然後又見到有3個人倒下，其中1人傷口大量出血。」（譯者：中央社簡長盛）1060323
(中央社)
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