NBA》林書豪明可能復出 率籃網射太陽

我要評比

林書豪(右)與布魯克羅培茲(左)，明可望聯手射下太陽隊。(美聯社資料照)

(06:06更新內文)好消息！籃網隊明在主場迎戰太陽隊，因扭傷右腳踝進入傷兵名單的林書豪，有可能復出。

籃網明在家打太陽，《紐約郵報》(New York Post)籃網隨隊記者路易斯(Brian Lewis)剛指出，右腳扭傷的林書豪，被列在「可能」(PROBABLE)出賽名單，路易斯還補充說明，林書豪復出機會高達75%。

籃網20日碰上小牛，林書豪首節扭傷右腳踝提前退場，到明天(24日)為止，算休養3天。林書豪本季傷病不斷，二度因左大腿拉傷，幾乎缺陣半數賽事。籃網昨日在主場迎戰活塞，林書豪因傷在場邊觀戰，靠中鋒布魯克羅培茲，在槍響前投進絕殺球，以98比96險勝活塞。

(中時電子報)