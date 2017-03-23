英議會外攻擊事件 歐盟表達攜手對抗恐攻
英國國會大廈外發生攻擊事件造成4人死亡，歐盟執委會主席榮科及歐洲理事會主席圖斯克今晚分別表示英國將永遠是朋友及隨時提供幫助。
英國國會大廈外今天下午發生攻擊事件，1名男子開車在西敏橋衝撞行人，接著撞上國會圍欄，下車持刀襲警，據報導，被刺員警不幸身亡。警方證實，目前死亡人數已經攀升至4人。嫌犯遭警方槍擊後也不治。被撞行人則有2人身亡，至少20人受傷。
警方表示，西敏寺發生的事件「直到有進一步消息以前，會被視為恐怖攻擊事件處理。」
榮科（Jean-Claude Juncker）在推特上表示，英國將永遠是合作夥伴及朋友，我們將會繼續攜手合作對抗恐攻，歐洲人將證明愛會擊敗仇恨，而寬容終是會戰勝恐懼勝利。
另圖斯克（Donald Tusk）也發表看法，強調歐洲與英國對抗恐攻立場堅定，歐盟隨時準備提供幫助。
歐盟因英國即將在3月29日啟動脫歐程序，近期頻對外批評脫歐要付出代價不值得其它國家仿效，但今天發生攻擊事件後則是對英國致意及表達支持。1060323
(中央社)
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