科技股抵消跌幅 美股4天來首次上揚

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彭博報導，美國主要股市4天來首次上揚，主因科技類股漲幅抵消電話公司和銀行類股的跌幅。

道瓊工業指數跌6.71點或0.03%，報20661.30點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲27.816點或0.48%，報5821.641點。

標準普爾500指數漲4.43點或0.19%，報2348.45點。

費城半導體指數漲10.9197點或1.10%，報999.3426點。（譯者：中央社簡長盛）1060323

(中央社)