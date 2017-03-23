有這7特點 恭喜你！科學家說你好聰明
人人都想成為聰明人，但其實聰明存在著多種形式，而科學家長久以來也想找出能夠符合「聰明」特質的標誌，進而找出這七種特質，符合越多項目越聰明。聰明如你，中了幾項特質呢？
1.懶惰
都說懶惰是人類進化的原動力，而研究也發現，高智商人群在生活上可能不太活躍，因為他們總是忙於思考。
2.從錯誤吸取教訓
這點應該不用再多說了，聰明的人絕對不會允許自己再犯同樣錯誤的。
3.愛罵髒話
在2015年的一項統計指出，愛罵髒話其實不是詞彙量有限的標誌，反而是高智商象徵。
4.常當夜貓子
高智商的兒童，長大後通常更容易成為夜貓子、常常熬夜。
5.閱讀量大
這一點相信也是理所當然，除了多方攝取知識，還能提升記憶功能、溝通技能和專注力。
6.酷愛黑色幽默
有關死亡、疾病、殘疾、戰爭等的黑色幽默，你總是能理解並體會，這樣的人通常擁有更高的智商。
7.酗酒嗑藥
雖然不是什麼好習慣，但2012年，英國研究人員發現，兒童時代的高智商和成年時期的非法藥物使用，兩者之間存在關聯。
(中時電子報)
文章來源：《independent》
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