美原油存量增加 油價挫跌

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彭博報導，由於美國原油存量增加沖淡石油輸出國家組織（OPEC）減產可以提振石油市場的樂觀氣氛，油價下跌。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）5月交割價格漲跌20美分或0.4%，報每桶48.04美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油5月交割價格跌32美分，盤中曾跌1.25美元，收在每桶50.64美元，創去年11月30日以來最低點。

根據美國能源情報署（EIA）公布的數據，上週美國原油存量增加495萬桶，達到1982年以來高點。（譯者：中央社簡長盛）1060323

(中央社)