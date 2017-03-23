倫敦恐攻：警籲民眾待在家 封鎖部分區域

西敏宮旁鑑識人員工作用的帳篷。(美聯社)

兩名英國警察站在西敏宮旁的封鎖線後。(美聯社)

英國首相梅伊譴責這起攻擊事件。(美聯社)

今凌晨倫敦發生一名男子持刀攻擊警察、並開車衝撞人群的事件，造成4死、20人受傷，英國警方因此呼籲民眾待在家，攻擊發生地點西敏宮(Palace of Westminster)的地鐵站、以及周遭數個區域已經被封鎖。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，警察總監BJ Harrington呼籲民眾今天都待在家裡，警方已經在各個地鐵站和倫敦街上派駐武裝警察，英軍也準備要在首都現身。

西敏宮地鐵站在案發後已經關閉，警方也要民眾避免行經國會廣場、白廳(Whitehall)、西敏橋(Westminster Bridge)、蘭貝斯橋(Lambeth Bridge)、維多利亞街(Victoria Street)到百老匯前的路段、維多利亞堤岸(Victoria Enbankment)和堤岸地鐵站(Enbankment)。

因為其中一名被兇手開車衝撞的路人，掉入泰晤士河(The Thames)中，該河從沃克斯豪爾(Vauxhall)到堤岸區的部分也遭到警方封閉，這名受害者已經在西敏橋附近被救起。

警方的封鎖一度使得倫敦中心的交通大打結，幾十人被困在觀景摩天輪倫敦眼(London Eye)上。

英國首相梅伊(Theresa May)已經公開譴責這起攻擊，呼籲國會和民眾繼續過原本的生活，已顯示他們不畏懼恐怖主義的決心，蘇格蘭首席部長施特金(Nicola Sturgeon)也對所有受影響的致意。

(中時電子報)