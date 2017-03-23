今各地降溫有雨 明恢復穩定 周日北部濕冷下探11度
今日受到鋒面通過及東北季風增強影響，北部及東北部天氣轉涼，中部以北及東北部地區有陣雨，其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，金門及馬祖也會有短暫雨。
中央氣象局指出，今天凌晨起將有一波鋒面抵達台灣，各地除了降雨機率增加之外，氣溫也會比昨天低許多，北部、東北部高溫約19至21度，比昨天低了5度左右，中部、花東高溫則是約24至25度，南部28度。
而到了今天傍晚，鋒面雲系逐漸遠離，雨勢將趨緩，但氣溫仍是偏低，接著明天周五，天氣會再恢復穩定，水氣減少、氣溫回升，短暫穩定的空檔期，但很快的到了周六，又會有一波更強的鋒面及冷空氣要報到，北部低溫將下探至11度，尤其周日北台灣會回到像冬天一樣濕冷的天氣。
未來三天氣溫起伏很大又快、可以說是「一日一變」，忽冷忽熱，要是沒有適時調整穿著，很容易一不小心就感冒著涼。
至於在今天空氣品質部分，今雲嘉南及高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好到普通等級。指標污染物為細懸浮微粒。
(中時電子報)
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