英國會恐攻 台灣遊客影片直擊驚恐一瞬間

英國國會外22日傳出槍響後，警方封鎖西敏寺橋附近。(美聯社)

英國會恐攻，台灣遊客影片直擊人群突然往反方向奔逃。(取自YahooNewsUK推特影片)

英國國會附近22日下午發生恐怖攻擊，目前這起攻擊事件至少已釀5死，包括凶嫌和被刺傷的警察，以及在橋上被撞傷的行人在內，估計還有40多人受傷。

而稍早英國雅虎新聞推特帳號也分享了一段影片，並指出影片是一名曾姓（Aaron Tsang）台灣遊客在現場所拍下。

影片剛開始，還可看到知名地標大笨鐘入鏡，但隨後只見前方人群突然往反方向奔逃，並傳來3聲槍響，而在槍響傳出不久後，接著便看到警方陸續抵達並試圖封鎖現場。

(中時電子報)