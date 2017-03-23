你想看嗎？AV版川普來了
美國知名AV網站「xHamster」先前打算企劃一系列川普AV，以慶祝美國總統川普上任百日，所以推出徵選計畫，要找出跟川普最相似的人演A片，現在結果出爐，由一名洗腎技師布魯托(John Brutal)勝出。
AV網站xHamster表示，布魯托會勝出的原因，當然是他擁有金髮而且還亂糟糟，還有一雙可愛小手手，而且跟當選美國總統的川普一樣是素人。他在「競選影片」中也幽默表示，會帶領美國成為「偉大高潮的國家」。
xHamster之前聲稱，參賽者得先通過內部初選，才能進入決選，也藉機嘲諷這是開放由民眾直選，而非選舉人票的間接選舉。如今結果出爐，網站下個月將請布魯托來進行拍攝，而的「任期」也和川普一樣，就是4年。
此外，據傳AV女優威廉絲(Blair Williams)將飾演川普女兒伊凡卡，而公司也正物色其他人來飾演川普一家人，賣點十足。
(中時電子報)
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