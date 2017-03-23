MLB》主炮史坦頓沒回來 馬林魚竟轟15分

泰勒莫爾(中)替補上場，8局敲陽春炮，9局夯三分彈，單場雙響、4打點。(美聯社資料照)

(07:16更新內文)有如此強大火力支援，陳偉殷今年勝投應該就不會飛走了！馬林魚「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)還在為美國隊打經典賽，少了一個重炮手，馬林魚今在熱身賽照樣敲出3轟，以15比9擊敗大都會隊。

今天勝利關鍵是30歲泰勒莫爾(Tyler Moore)，他替補4棒、守左外野，單場雙響炮(熱身賽累積5轟)，灌進4分打點；從紅人轉隊來的捕手R.卡布瑞拉(Ramon Cabrera)，也貢獻1發兩分彈。馬林魚全場敲出16支安打，攻下15分。

大都會由去年9勝的左投麥茲(Steven Matz)先發，主投4局，被敲8安，丟5分。惠勒(Zack Wheeler)中繼3局，挨2轟，掉4分，吞第2敗。另外，馬林魚43歲日籍外野手鈴木一朗，今天沒有上場。

(中時電子報)