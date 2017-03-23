真的被監聽 川普稱還我清白
川普之前聲稱被歐巴馬監聽這件事引發軒然大波，連FBI都跳出來澄清沒有這件事，不過美國眾議院情報委員會主席、共和黨籍眾議員紐恩斯（Devin Nunes）22日表示川普政權交接團隊的通訊可能曾被偶然監聽，包括川普本人，但他相信這是合法狀態，川普更表示這還他一點清白。
紐恩斯表示遭這些的通訊內容是在去年11和12月以及今年1月選後交接，是合法情資收集，而他聲稱，這過程中偶然收集到川普團隊的通訊資料，但這些內容不具任何情報價值。不過紐恩斯強調這新發現，和川普在推特上的監聽指控不同，他認為川普的指控目前仍沒有任何證據支持。
在場一位記者問川普是否覺得調查結果還他清白（vindicated），川普回答：「有一點」。
而白宮發言人史派瑟則表示這調查結果是「令人震驚的發現」，並指這是狠狠打臉了媒體們一開始不友善的負面評論。
(中時電子報)
文章來源：Trump Says He Feels ‘Somewhat’ Vindicated by House Intel Chairman’s Disclosure on ‘Incidental’ Surveillance
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