房屋將拆取物遭阻 都更不同意戶：警察國家

台北市長安西路177巷14號都更案預計今天拆除。(黃意涵攝)

台北市長安西路177巷14號都更案預計今天拆除，一早就有機具進場，拿掉建物支撐，張姓不同意戶早上不滿表示，想與女友想上樓拿取女方叔叔的遺物，遭警方攔阻，大約在6時30分警方並各自圍住兩人，不讓兩人往建物的方向移動，女子怒批現在是警察國家嗎！

台北市長安西路177巷14號都更案遭建商欣偉傑建設無預警拆屋，如今建物必須輔以支撐，才免於倒塌，台北市都市發展局昨天已將拆除公告張貼於建物外圍。

(中時)