英相召開緊急會議 警方搜捕另1名攻擊者

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在警方形容倫敦攻擊案為「恐怖事件」後，英國首相梅伊（Theresa May）今天將召開緊急安全會議。

同時，英國警方仍在搜捕據信是今天發動攻擊案的2名攻擊者之一。其中1名攻擊者先前已遭警方擊斃。

英國廣播公司記者卡西安尼（Dominic Casciani）推文說，在攻擊案發生時，據信有2名攻擊者坐在一輛車內。

他說：「英國廣播公司從多個消息來源得知，當時在西敏橋上這輛車內有2名攻擊者。」

另外，倫敦港務局說，在攻擊案中跌落泰晤士河（Thames River）的1名婦女已被救起，但傷勢嚴重，正在醫院接受緊急治療。

港務局並且說，泰晤士河已封閉，所有非緊急使用的船隻都不准到案發的附近地區。

除此之外，法國官員說，在倫敦攻擊案中，有3名法國學童受傷，他們是在西敏橋上被攻擊案的汽車撞傷。（譯者：中央社簡長盛）1060323 

(中央社)