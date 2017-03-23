奧斯卡最佳動畫片動物方城市 被控侵權
迪士尼電影公司出品，剛拿下第89屆奧斯卡最佳動畫片的「動物方城市」（Zootopia），遭到一名編劇以剽竊創意構想為由，告上法院。
曾編寫「魔鬼總動員」（Total Recall）、「妖魔大鬧唐人街」（Big Trouble in Little China）等電影劇本的好萊塢編劇高德曼（Gary Goldman），21日他的個人工作室向加州聯邦法院遞狀控告迪士尼電影公司（Disney）。
高德曼指控迪士尼公司高層剽竊了他在2000年就編寫劇本的角色、主題、對話，甚至影片名稱，並且用在「動物方城市」動畫片中。
高德曼在訴狀中指出，他曾在2000年以及2009年兩度向迪士尼公司多位高層簡報，說明他所設計的劇本構想，雖然迪士尼方面頗有興趣，但最後卻沒有採用他的提案。
高德曼表示，他對迪士尼所做的兩場簡報中，分別遞交了書面報告、劇本概要、角色分析、角色造型以及相關資料，「結果迪士尼並沒有以合法的方式取得這些心血創作，而是告知並沒有拍成影片的意願之後，就要高德曼離開。」
在訴狀中，高德曼指出，迪士尼後來抄襲了高德曼的創作，包括主題、故事場景、劇情主軸、角色以及對話，有些對話還是逐字照抄。
高德曼也向法院提供了他當年繪製的草稿以及「動物方城市」的對照。高德曼的工作室控告迪士尼侵犯智慧財產權、違反默示合同（implied contract）、破壞保密義務以及不正當手段競爭，要求法院將全案交由陪審團審理，並對迪士尼下達禁止令，禁止迪士尼繼續播放透過剽竊創意而製作的影片。
迪士尼電影公司發言人對媒體表示，高德曼的指控與事實不符，迪士尼會在法庭上證明清白。1060323
(中央社)
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