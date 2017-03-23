3月23日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

違反一例一休 7月1日開罰

勞動部長林美珠昨天邀6都的勞工局長開會，會中達成《勞基法》母法不修改的共識外，也決定7月1日檢查期開始，針對有申訴爭議、高風險的行業，如上班時數較長的客運、保全或工作環境有高危險性的行業進行勞檢，若違法即開罰。

恐攻！英國會大廈關閉

一名男子22日在英國倫敦開車朝國會大樓疾馳，在撞傷多名路人後，男子下車欲闖入國會，遭警方開槍擊倒。事發後國會下議院立即暫停會議，國會大樓也對外關閉，警方則封鎖了現場。警方稱，在尚未釐清狀況前，警方視這件事為一起恐怖攻擊事件。

林揆：改善投資環境卡在環評

台積電3奈米5000億元投資計畫傳擬出走赴美，引發國內高度關切，對投資環境的改善，林全認為，關鍵在勞工與環保，他特別提及台塑六輕擴廠、台積電中科四期，對於環評審查，他認為，企業不怕嚴，就怕不確定。

蘋果日報

陽岱鋼駁不孝傳言

效力日本職棒讀賣巨人隊的台灣外野手陽岱鋼，今年年薪超過8000萬元台幣，昨被《鏡週刊》爆料，跟老婆爽住豪宅，年邁父親卻開聯結車、住舊屋，導致包括親兄弟姊妹的陽家親友都很不諒解。陽岱鋼昨透過經紀公司發聲明，表示有為父母提供經濟支援，不但買房子，也有一筆錢交付信託，確保雙親衣食無虞，認為爆料者只是為了錢製造不實新聞。

憾 差7分鐘 火吞祖孫4命

致命7分鐘，奪走祖孫四代4條人命！台中市烏日區一處家庭式塑膠工廠昨清晨驚傳火警，發現失火的工廠老闆八旬老母第一時間打給住附近次子求救，次子趕抵開門想救人，發現樓梯間已被大火吞沒，才趕緊打119，但已延遲7分鐘，喪失搶救先機，加上屋內用易燃美耐板助長火勢，造成住二樓老闆夫婦、老母及兩歲小外孫女都被濃煙嗆昏葬身火窟。警消說，若先打119報案，4人有機會逃生。

台轉機10機場赴美 也禁攜筆電

美國及英國前天宣布針對中東、北非特定國家、機場的登機乘客，禁止隨身攜帶除了手機外的電子裝置，官員稱此舉是為防止激進組織「伊斯蘭國」等的攻擊，法國、加拿大正考慮是否跟進。我民航局表示，國籍航空目前無航線飛到美國發出禁令的10個機場，但經杜拜轉機的國人將受影響。有專家認為，禁令對防恐攻幫助有限。

聯合報

翁啟惠將面臨最重無期刑

中央研究院前院長翁啟惠昨天為浩鼎案出庭，檢方「突襲」當庭表示變更起訴法條，以翁違反中研院內部的利益迴避規定，從原本起訴的「不違背」職務收賄、改以「違背」職務收賄罪論罪；翁啟惠當場變臉，律師當庭抗議。

原民捍衛「傳統領域」 台東棒壘球場宣布停建

台東縣政府去年動土興建知本棒壘球場，因原住民「傳統領域」爭議、部落居民有意見，宣布停建。傳統領域尚未完成法定程序，台東、花蓮都有公共建設案因此受阻。

姚文智：綠會在北市推人

民進黨選舉對策委員會昨已先就二○一八年縣市長提名，達成決議，包括爭取連任縣市長者，將由黨主席提名並送中執會通過，非民進黨執政縣市將由黨主席徵召人選，以及民進黨執政屆滿縣市，透過初選產生人選。中執會也決定，七月廿二日舉行全國黨代表大會，通過這些提名規則。

自由時報

擁92kg安毒無保請回 毒梟變裝落跑

刑事局本月初逮捕跨國毒梟徐聖傑，起獲重達九十二公斤多、黑市價近億元的安非他命毒品，內政部長葉俊榮還特地赴刑事局勉勵辦案有功官警，新北地檢署也以徐聖傑所犯為重罪，有逃亡、串證之虞聲押禁見；新北地院法官施建榮卻以無法證明徐有逃亡及串證之虞，裁定無保請回，徐聖傑一毛也沒花，大喜過望，獲保馬上變裝潛逃，警方苦苦追捕十四天，前天才再次逮捕他。

北市取消代拆門檻 都更同意、反對戶都不領情

台北市副市長林欽榮昨宣布，將取消都更案建商申請代拆門檻，未來只要建商申請到拆除執照就可申請代拆，不受現行的戶數限制。不過，都更案同意戶、不同意戶都不領情，有人認為會降低同意戶的正當性，直言「台北市長柯文哲這樣不被罵死才怪」！

6領域外國人才 居留5年可歸化

為延攬優秀外國專業人才來台，行政院去年十月核定「完善我國留才環境方案」，其中一項配套措施是立院去年十二月三讀通過「國籍法部分條文修正案」，有助我國利益之高級專業人才申請歸化，無須喪失原有國籍，內政部週五將公布施行「歸化國籍之高級專業人才認定標準」，納入科技、經濟、教育、文化藝術、體育及其他（民主、人權、宗教）等六大領域，未來符合認定標準的高級專業人才，只要在台居留滿五年，即可申請歸化我國國籍。

(中時電子報)