巴西黑心肉醜聞 為其他國家製造商機
巴西因爆發黑心肉貪腐機制醜聞，多個國家與地區對巴西肉類進口設限，讓巴西在國際市場蒙受巨大損失，但其他肉類生產國則視此為一大商機。
如美國和澳洲等肉類生產大國，都將目光投向巴西產品市占率高的中國大陸和歐洲聯盟等市場。阿根廷、愛爾蘭和紐西蘭等出口潛力較小國家，也盯上因巴西黑心肉醜聞而空出來的市場空間。
儘管如此，專家相信其他國家仍很難取代巴西這個世界上肉類出口大國的地位。
巴西外貿協會指出，巴西肉類工業每年出口額約達120億美元，僅牛肉即占55億美元，2016年共外銷140萬噸牛肉到150個國家，最大購買地是香港，去年進口33萬噸巴西肉類，金額達11億美元。
肉類協會主席卡斯楚（Jose Augusto de Castro）表示，如果更多外國市場對巴西肉類設下壁壘，對其他競爭對手而言，無疑是一大商機。
昨天，日本和香港跟進中國大陸、智利、歐盟和瑞士的決定，暫時取消巴西肉類進口。巴西加工肉類最大進口國美國，則宣布加強對巴西產品的稽查。
協會預測，因進口設限和巴西肉類價格可能下跌的影響，今年巴西在國際市場損失上看20億美元。
國際肉類貿易協會（IMTA）理事長墨菲（Liz Murphy）告訴巴西媒體，巴西是全球最大雞肉生產國和出口國，很難被取代；況且澳洲、美國等出口國家，也面對自身參與國際競爭的挑戰。
卡斯楚表示，目前可以拯救巴西市場的，是其他國家難以生產出巴西目前的出口量。或許因此，南韓原本宣布禁止輸入巴西雞肉，但之後又取消禁令。
卡斯楚指出，剛爆出黑心肉醜聞時，看起來似乎是巴西國內普遍存在的問題，並有如韓國的反應，之後各國漸漸了解，這只是巴西4400多家冷凍食品公司中的21家涉嫌犯罪接受調查。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。