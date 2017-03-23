巴西黑心肉醜聞 為其他國家製造商機

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巴西因爆發黑心肉貪腐機制醜聞，多個國家與地區對巴西肉類進口設限，讓巴西在國際市場蒙受巨大損失，但其他肉類生產國則視此為一大商機。

如美國和澳洲等肉類生產大國，都將目光投向巴西產品市占率高的中國大陸和歐洲聯盟等市場。阿根廷、愛爾蘭和紐西蘭等出口潛力較小國家，也盯上因巴西黑心肉醜聞而空出來的市場空間。

儘管如此，專家相信其他國家仍很難取代巴西這個世界上肉類出口大國的地位。

巴西外貿協會指出，巴西肉類工業每年出口額約達120億美元，僅牛肉即占55億美元，2016年共外銷140萬噸牛肉到150個國家，最大購買地是香港，去年進口33萬噸巴西肉類，金額達11億美元。

肉類協會主席卡斯楚（Jose Augusto de Castro）表示，如果更多外國市場對巴西肉類設下壁壘，對其他競爭對手而言，無疑是一大商機。

昨天，日本和香港跟進中國大陸、智利、歐盟和瑞士的決定，暫時取消巴西肉類進口。巴西加工肉類最大進口國美國，則宣布加強對巴西產品的稽查。

協會預測，因進口設限和巴西肉類價格可能下跌的影響，今年巴西在國際市場損失上看20億美元。

國際肉類貿易協會（IMTA）理事長墨菲（Liz Murphy）告訴巴西媒體，巴西是全球最大雞肉生產國和出口國，很難被取代；況且澳洲、美國等出口國家，也面對自身參與國際競爭的挑戰。

卡斯楚表示，目前可以拯救巴西市場的，是其他國家難以生產出巴西目前的出口量。或許因此，南韓原本宣布禁止輸入巴西雞肉，但之後又取消禁令。

卡斯楚指出，剛爆出黑心肉醜聞時，看起來似乎是巴西國內普遍存在的問題，並有如韓國的反應，之後各國漸漸了解，這只是巴西4400多家冷凍食品公司中的21家涉嫌犯罪接受調查。1060323

(中央社)