小小羅密歐茱麗葉 剛出生就相遇
美國南卡羅來納州一所醫院發生了羅密歐、茱麗葉一出生就相逢的巧遇。名叫「羅密歐」的男寶寶19日下午呱呱落地，相隔18小時之後，院裡誕生了一個名叫「茱麗葉」的女娃娃。
兩個小貝比在育嬰房的小床還正好就在隔壁。凱西攝影工作室（Cassie Clayshulte Photography）攝影師補捉到羅密歐與茱麗葉一出生就相遇的巧妙時刻，透過臉書專頁分享照片，引起網路熱烈迴響。
19日下午2時6分，南卡羅來納州海岸卡羅來納醫院（Coastal Carolina Hospital）誕生了一個男寶寶。他的父母赫南德茲（Edwin Hernandez）與摩根（Morgan Hernandez）早在兒子出世之前，就預先挑好名字，決定為寶寶取名為「羅密歐」（Romeo）。
就在羅密歐出生之後，隔了18小時又8分鐘，在摩根隔壁產房的待產孕婦克莉絲汀娜（Christiana Shifflett ）也順利生下一名女嬰。克莉絲汀娜與丈夫薛福列特（Allan Shifflett）同樣也是幾個月前就為女兒選好名字，為她取名為「茱麗葉」（Juliet）。
凱西攝影工作室表示，赫南德茲與薛福列特兩對夫妻素昧平生，直到20日兩家人才在醫院育嬰室相遇，發現這個巧妙機緣。
為這對「嬰兒版羅密歐茱麗葉」攝影的攝影師在臉書寫道：「兩個寶寶都有著一頭濃密頭髮，看起來是最可愛的一對天造地設伴侶！」
攝影師也透露，已經取得雙方家長同意，如果這對小小羅密歐茱麗葉長大之後決定結為連理，「兩邊家長都已經同意讓我擔任婚禮攝影師。」1060323
(中央社)
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