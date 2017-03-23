美國抗IS聯盟部長會議 台駐美代表高碩泰與會合照
川普上任後、美國首度召開抗IS聯盟部長級全體會議，由國務卿提勒森主持。台灣在抗IS上提供的人道救助受到重視，駐美代表高碩泰受邀與會。美方安排高碩泰與其他67個國家代表現身國務院內的迪恩．艾奇遜（DeanAcheson）禮堂，參與大合照。會中，美國國務卿提勒森呼籲美國的盟友和夥伴國加大力度打擊極端組織「伊斯蘭國」，以實現擊潰該組織的最終目標。
據《中央社》報導，基於台美「非官方關係」，美國官方過去和台灣的往來總維持低調作法、更曾有過許多限制；台灣駐美官員從最早期不能進入美國官署、到近期能赴美方各單位進行相關業務交流，高碩泰這次在美方安排下和提勒森同台公開亮相，是美台間過去少有情況。
在大合照舞台上，國務院在地板上標註高碩泰的位置以「台灣」為名，而國務院提供的與會人員名單，則以「駐美國台北經濟文化代表處代表」的頭銜介紹高碩泰。
大合照現場，高碩泰和烏克蘭外交部首席副部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）一同步入會場，他們兩人站在面對舞台最上方、第四排的左手邊，而提勒森作為東道主則站在第一排、正中間。
對於這次與會心得及台灣未來將在這一以美國為首的抗IS聯盟中、提供哪些人道救援與支持？中華民國駐美代表處仍相當低調，駐美代表處新聞組組長李大塊僅回答記者「不予置評」。
(中時電子報)
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