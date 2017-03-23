巴西黑心肉醜聞造成經濟損失

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巴西爆發黑心肉貪腐機制醜聞，農業部長馬吉今天表示，巴西在全球肉類市占率可能因此減少10%，每年損失上看15億美元。

馬吉（Blairo Maggi）指出，聯邦警察17日揭發農牧供應部稽查專員涉嫌參與違規稽查冷凍食品工廠和釋出許可證的貪汙機制後，已有多國宣布限制購買巴西肉類。

今天，南非發布聲明取消受調查的巴西冷凍食品廠生產的肉類進口。之前，墨西哥、日本、智利、瑞士、中國大陸和香港已宣布限制進口巴西肉類，而中國大陸和香港是巴西肉類主要購買地。

歐洲聯盟也宣布制裁。南韓原本宣布禁止輸入巴西雞肉，但之後又取消禁令。

聯邦警察調查銷售摻假和過期產品的21家冷凍食品廠，其中18家在巴拉納（Parana）州。位於州府古里提巴都會地區的Central de Carnes Paranaense Ltda冷凍食品集團被查封後，今天宣布裁員280人。1060323

(中央社)