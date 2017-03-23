英國會外攻擊案 警方：涉及恐怖主義

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英國高階反恐官員羅利表示，警方懷疑國會外今天發生的攻擊案，幕後涉及「伊斯蘭主義相關的恐怖主義」。

法新社報導，這起攻擊事件造成4人喪生，大約40人受傷。

羅利（Mark Rowley）告訴媒體：「我們懷疑伊斯蘭主義相關的恐怖主義涉案。」

1名男子開車衝撞行人並刺傷1名警察後遭到擊斃。（譯者：中央社盧映孜）1060323 

(中央社)