千萬政府招標案綠委得標？李明賢：完全執政、好康全包？

余宛如和夫婿徐文彥2007年創立「生態綠股份有限公司」。（資料照，陳信翰攝）

經濟部中小企業處「106年度社會企業共同聚落營運管理計畫」105年12月29日公告了一個招標案，得標廠商為「生態綠股份有限公司」。國民黨文傳會副主委李明賢認為一個近千萬的政府標案，背後暗藏玄機，關鍵在於「生態綠股份有限公司」是民進黨不分區立委余宛如一手創辦，如今負責人是先生徐文彥，李質疑這背後真的沒有鬼？

余宛如，臺大經濟系畢業，2007年與夫婿徐文彥創立「生態綠」，2015年承接「舊行政院院長官邸」，打造社會企業「共同聚落」，同年11月獲民主進步黨提名，成為該黨第九屆「全國不分區」立法委員參選人，2016年當選、就職。

而過去，余宛如就曾被《周刊王》踢爆，為「生態綠」撐腰，強迫公司承辦北市金華官邸社企聚落內的現有廠商搬出官邸辦公區，騰出空間給包括會計師事務所、網路、設計公司等「非社企」進駐，讓生態綠及余宛如捲入「未利益迴避」「喧賓奪主」的爭議。

這回106年度的標案，李明賢提出疑點一「生態綠」是憑實力拿到政府標案，還有因為朝中有人（老婆）好辦事？疑點二，「生態綠」代表人變更為徐文彥，難道是另類的掩護方式？余宛如真的沒有任何持股？余宛如擔任立委更曾多次質詢經濟部，難道她的先生不是「關係人」？「生態綠」承包政府標案都不用迴避？

外界不免質疑，這就是所謂的完全執政，好康全包？民進黨完全執政的遮羞布之下，還藏著多少不可告人的骯髒事呢？李明賢認為高喊謙卑、謙卑、再謙卑的蔡英文，是否給全民一個交代。

余宛如受訪談話「作為一個不分區立委，就像一個螺絲釘，緊緊地把民間新創的力量與政策鎖緊，因為台灣沒有時間失敗了！」，但李明賢認為拼經濟不是拼自家的經濟；更不是把政府標案與自家公司利益「鎖緊」。他也呼籲民進黨要展現自清！政府不能繼續裝聾作啞下去。

(中時電子報)