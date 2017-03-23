英相梅伊：不會調整恐攻威脅等級

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英國首相梅伊（Theresa May）表示，儘管倫敦今天發生造成包括凶嫌共5人喪生的攻擊，英國仍不會調整恐攻威脅等級。

法新社報導，她在唐寧街首相辦公室外表示：「英國威脅等級已設在嚴重級一段時間，這將不會改變。」

在這起攻擊中，凶嫌造成1名警察和另3人死亡。凶嫌已在國會外遭武裝警察擊斃。（譯者：中央社陳昱婷）1060323

(中央社)