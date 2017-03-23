尼斯柏林到倫敦 廉價工具恐攻奪人命
英國國會大廈前今天發生攻擊事件，兇嫌以汽車衝撞並持刀刺殺警察。法國媒體表示，極端組織鼓勵以易取得的工具為武器，從尼斯、柏林到倫敦，都是這種「廉價恐怖主義」手段。
倫敦攻擊事件造成傷亡，兇嫌本人也遭擊斃。兇嫌先是開車衝撞人群，接著下車在國會前以刀刃刺殺一名警察，於試圖逃跑時遭擊斃。英國當局正朝恐攻方向調查。
「費加洛報」（Le Figaro）一篇報導稱這類恐攻事件為「廉價恐怖主義」，意即恐怖份子利用日常生活中隨處可見的工具當作殺人武器，以象徵性標的為攻擊目標，製造大眾恐慌和心理壓力。
這些尋常工具包括汽車、刀刃等，比槍支或爆裂物更容易取得，也更令人難以防備。去年法國尼斯遭受的卡車恐攻，以及德國柏林的耶誕市集卡車恐攻，都造成嚴重傷亡，就是兩起最近的案例。
去年被擊斃的極端組織伊斯蘭國（IS）發言人阿德納尼（Abou Mohamed al-Adnani），過去就很鼓勵追隨者發動這種攻擊。
在今天的攻擊中，有3名法籍高中生受傷，其中兩人傷勢嚴重，但沒有生命危險，法國總統歐蘭德（Francois Hollande）晚間宣布派專機載著家屬前往倫敦，把3名學生接回法國。
巴黎市政府也宣布，艾菲爾鐵塔今晚提早於午夜熄燈，悼念罹難者。1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。