尼斯柏林到倫敦 廉價工具恐攻奪人命

我要評比

英國國會大廈前今天發生攻擊事件，兇嫌以汽車衝撞並持刀刺殺警察。法國媒體表示，極端組織鼓勵以易取得的工具為武器，從尼斯、柏林到倫敦，都是這種「廉價恐怖主義」手段。

倫敦攻擊事件造成傷亡，兇嫌本人也遭擊斃。兇嫌先是開車衝撞人群，接著下車在國會前以刀刃刺殺一名警察，於試圖逃跑時遭擊斃。英國當局正朝恐攻方向調查。

「費加洛報」（Le Figaro）一篇報導稱這類恐攻事件為「廉價恐怖主義」，意即恐怖份子利用日常生活中隨處可見的工具當作殺人武器，以象徵性標的為攻擊目標，製造大眾恐慌和心理壓力。

這些尋常工具包括汽車、刀刃等，比槍支或爆裂物更容易取得，也更令人難以防備。去年法國尼斯遭受的卡車恐攻，以及德國柏林的耶誕市集卡車恐攻，都造成嚴重傷亡，就是兩起最近的案例。

去年被擊斃的極端組織伊斯蘭國（IS）發言人阿德納尼（Abou Mohamed al-Adnani），過去就很鼓勵追隨者發動這種攻擊。

在今天的攻擊中，有3名法籍高中生受傷，其中兩人傷勢嚴重，但沒有生命危險，法國總統歐蘭德（Francois Hollande）晚間宣布派專機載著家屬前往倫敦，把3名學生接回法國。

巴黎市政府也宣布，艾菲爾鐵塔今晚提早於午夜熄燈，悼念罹難者。1060323

(中央社)