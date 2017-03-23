李冰冰秀本錢 荒野絕美露胸

李冰冰在荒野的絕美美照！（圖／取自李冰冰微博）

大陸女星李冰冰現在可是事業愛情兩得意，不過出生自黑龍江的她，其實可是個實實在在的女漢子，也沒有什麼女神包袱！近來她替雜誌拍攝封面，特地到荒野取景，與動物合照的幾組照片中，李冰冰也性感露酥胸，震撼度被不少人大讚是年度最美！

李冰冰近來替《時尚巴莎》拍攝封面，在攝影師陳漫的鏡頭下，她在荒野之中與動物的互動成了最美畫面，成果出爐後，李冰冰也說自己過去腦海始終就有這樣一幅畫面，「在廣袤的土地上，每一種生靈，包括人類，彼此尊重、相互依存，渺小也偉大、獨特也平等。」

如今這組照片可說讓李冰冰圓了一場夢，加上她換上性感的幾套服裝，大秀美胸，不少網友見狀才知道女神這麼有本錢，至於和動物的合照，畫面震撼度也讓李冰冰這組美照被譽為是今年度藝人界最強「街拍」。

(中時電子報)