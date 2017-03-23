周杰倫秀「七千萬美元」塗鴉 全出自於「她」神手

周杰倫大讚女兒相當有藝術天分 。(圖/周杰倫臉書)

周杰倫和昆凌結婚至今兩年多，除了育有女兒小周周，也即將迎接第二胎兒子出世，昨天在臉書曬出許多塗鴉畫作，更大方稱讚每個小朋友未來都能成為大師，仔細一看才知這位「大師」就是愛女小周周。

周杰倫今年將喜迎兒子出世。(圖/本報系資料照)

周杰倫在臉書曬出四幅塗鴉畫作，其中一張只見一隻小手抓著蠟筆猛畫，也讓她寫道「這個大師作品已經連po三篇了，我最看得懂的就是春夏秋冬」 ，還大讚這「大師」潛力無窮，直呼「每個小朋友將來都有變成右邊這位Cy Twombly大師的潛力」 ，最後更不忘搞笑「至於他的黑板系列圈圈賣了七千萬美元 相信很多在課堂用黑板講課的老師跟我一樣也不明白吧」。

由於周杰倫字句中洋溢滿滿父愛，也讓人推測全是出自小周周之手，更笑虧「大概也只有老周你這個天兵爸，會把自己女兒畫圖的照片這樣搞笑吧」，但也有人向周董喊話，不用等到女兒學會畫畫，因為自己隨便畫一幅白板黑字賣個70萬美元也不為過。

(中時電子報)