英國柯倢舞團4月初在高美館和駁二演出8場雙人舞　近距離呈現舞蹈藝術

英國柯倢舞團 Janis Claxton Dance 將於4月1至4日在高美館大廳和駁二大勇藝術廣場演出8場快閃雙人舞《為你跳支舞好嗎 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，以愛為主題舞者融入不同場景，共有8段舞碼且8場次全免費觀賞。圖為西班牙舞者 Albert Garcia（前排右）和台灣舞者古殿強（前排左）22日在高美館大廳共舞，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排右）和西班牙舞者 Albert Garcia（前排左）22日在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

台灣舞者林憶圻（前排左）和古殿強（前排右）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引許多前來看展的小學生們好奇圍觀。（王錦河攝）

西班牙舞者 Albert Garcia（前排右）和台灣舞者林憶圻（前排左）在高美館展覽室共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排右）和西班牙舞者 Albert Garcia（前排左）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

西班牙舞者 Albert Garcia（前排左）和台灣舞者古殿強（前排右）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排右）和台灣舞者林憶圻（前排左）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

台灣舞者林憶圻（前排左起）和古殿強在高美館大廳共舞，吸引許多前來看展的小學生們好奇圍觀，一旁的黃色行李箱是移動式音箱。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排左）和西班牙舞者 Albert Garcia（前排右）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

西班牙舞者 Albert Garcia（前排左）和台灣舞者林憶圻（前排右）在高美館展覽室共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排右）和西班牙舞者 Albert Garcia（前排左）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

台灣舞者林憶圻（前排左）和古殿強（前排右）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引許多前來看展的小學生們好奇圍觀。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排左）和西班牙舞者 Albert Garcia（前排右）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（右）和台灣舞者古殿強（右二）在高美館大廳雕像旁共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排右）和西班牙舞者 Albert Garcia（前排左）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

台灣舞者林憶圻（前排左）和古殿強（前排右）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾好奇圍觀。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排左）和西班牙舞者 Albert Garcia（前排右）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀，一旁的黃色行李箱是移動式音箱。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排左）和台灣舞者林憶圻（前排右）在高美館大廳共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排左）和西班牙舞者 Albert Garcia（前排右）在高美館大廳共舞，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

台灣舞者林憶圻（右）和古殿強（左）在高美館二樓長幅畫作旁共舞《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排左）和西班牙舞者 Albert Garcia（前排右）在高美館大廳共舞，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

台灣舞者林憶圻（二樓後排左起）和古殿強在高美館二樓長幅畫作旁共舞，吸引不少民眾好奇圍觀。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排右）和西班牙舞者 Albert Garcia（前排左）在高美館大廳共舞，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

英國舞者 Adrienne O'Leary（前排左）和台灣舞者古殿強（前排右）在高美館大廳共舞，吸引不少民眾圍觀。（王錦河攝）

柯倢舞團藝術總監暨編舞家 Janis Claxton 柯倢（中）也全程和圍觀民眾在高美館觀看《 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》。（王錦河攝）

柯倢舞團藝術總監暨編舞家 Janis Claxton 柯倢（如圖）表示高美館的挑高寬廣空間讓音樂呈現的效果很好，她對台灣媒體隨舞者同步移動拍攝宛若與舞者共舞的印象深刻。（王錦河攝）

柯倢舞團藝術總監暨編舞家 Janis Claxton 柯倢（如圖）表示高美館的挑高寬廣空間讓音樂呈現的效果很好，她對台灣媒體隨舞者同步移動拍攝宛若與舞者共舞的印象深刻。（王錦河攝）

英國柯倢舞團 Janis Claxton Dance 將於4月1至4日在高雄美術館大廳和駁二大勇藝術廣場演出8場快閃雙人舞《為你跳支舞好嗎 POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，以愛為主題舞者融入不同場景，共有8段現代舞碼且8個場次全部免費觀賞，希望帶給民眾近距離感受藝術的美好，22日首次在高美館大廳和展覽室演出時吸引不少民眾圍觀。

邁入第8年的高雄春天藝術節以「藝術不只在劇場」的概念為春藝開闢出另一種演出型式，今年其中1檔節目邀請英國柯倢舞團 Janis Claxton Dance 從2016年首演以來便好評不斷且風靡全球的快閃雙人舞《為你跳支舞，好嗎？ POP-UP DUETS（Fragments of Love）》，舞團藝術總監暨編舞家柯倢 Janis Claxton 首度將該舞作帶來亞洲，柯倢3月初便與來自英國的舞者安德琳．歐蕾瑞（Adrienne O'Leary）和西班牙舞者亞伯特

．葛夏（Albert Garcia）一同來台，和台灣新秀舞者林憶圻和古殿強一起合作排練，在高雄停留近1個月，除排練外也到幾所學校教學舞蹈。高雄文化局表產中心主任吳正婷表示，當初文化局向編舞家柯倢提出希望能有台灣舞者一同參與，除了雙邊交流之外，也希望藉由柯倢多年的編舞經驗傳承教導台灣舞者，柯倢也欣然同意，因此3人來台後便與兩位台灣年輕舞者一同排練。

本著藝術不應該只發生在廳堂的想法，少了座位的區隔和燈光的營造，只有純粹自然的肢體舞動搭配音樂，舞者在公共空間場域翩然起舞，讓藝術近距離呈現在民眾面前，在這空間中舞者和參與民眾產生美好的連結效應。《為你跳支舞，好嗎？ POP-UP DUETS（Fragments of Love）》是一齣以「愛」為主題的現代舞作品，舞者融入不同城市的各樣場景，從2016首演至今已巡演過許多公共空間，包括博物館、美術館、咖啡廳、圖書館、大廳廣場等，廣受好評，共8段雙人舞的舞曲是特別為該表演而創作，每段雙人舞演出大約5分鐘，組合安排有時1男1女、有時兩男或兩女，不同性別舞者的肢體和眼神交流所營造出的氛圍都有不同樣貌。這齣從蘇格蘭國立博物館跳到高雄高美館大廳和駁二大勇藝術廣場的舞作將在4月1至4日在高雄兩個完全不同氛圍的空間共演出8場快閃雙人舞，歡迎民眾免費來感受近距離的舞蹈藝術，體會愛的美好。

能說一口不錯中文的編舞家柯倢 Janis Claxton 是澳洲人但長年住在蘇格蘭，在國際間編舞和製作經驗已逾30年，曾在英國、中國、澳洲、紐西蘭、美國、日本、荷蘭等國的劇場和舞團工作過，後在英國愛丁堡創立柯倢舞團 Janis Claxton Dance ，她表示高美館的挑高寬廣空間讓音樂呈現的效果很好，她也對台灣媒體隨舞者同步移動拍攝宛若與舞者共舞的印象深刻。

《為你跳支舞，好嗎？POP-UP DUETS（Fragments of Love）》演出時間為4月1、2、4日下午2點和4點在高美館1樓大廳、4月3日下午3點和5點在駁二大勇藝術廣場共演出8場，完全免費觀賞，歡迎民眾一同前來近距離感受藝術的美好。

(中時)