避免球員慶祝太浮誇 NFL想祭影片「教學」

為不增加衝突的情況放寬「禁慶祝」規定，NFL想推影片教學。(美聯社資料照)

不少時候，比賽的勝負會取決於1次關鍵的攻防表現，當球員們完成任務、壓力釋放之時，總會做出誇張的動作替自己喝采，然而美媒23日報導，考慮放寬「禁慶祝」規範的NFL聯盟，正考慮研擬推出影片，教導球員如何「正確」的慶祝，換言之這些球員恣意展現自我的時刻，以後或許不會常在NFL出現了！

NFL比賽場上一旦有1次關鍵攻守出現，球員浮誇、甚至有些不雅的慶祝動作，儘管有時容易製造衝突，卻是球賽另類的賣點，然而過去NFL為減少衝突，不僅明訂規範，還祭出相關罰則，多少影響比賽的可看性。因此聯盟近年打算放寬限制，在不增加衝突為前提下，讓選手更能透過肢體語言，自在的釋放亢奮情緒。

經過去年整個NFL賽季的討論後，據《theScore》威金斯(Dan Wilkins)報導，NFL副主席文生(Troy Vincent)日前宣布聯盟可能考慮用「教學訓練影片」，明確的告知球員該怎麼慶祝才不會踩到禁令的界線。儘管這看似是實用的方法，但威金斯認為這反讓球員綁手綁腳，依然未能讓NFL除去「無趣聯盟」的標籤。

(中時電子報)