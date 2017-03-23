吳德榮：今濕涼明回暖 25日再轉濕冷
氣象專家吳德榮表示，今東北風南下，北台灣轉濕涼；上午中部以北及東半部有局部雨；明日天氣回暖，週六(25日)大陸冷氣團南下，週六、日將給北台灣帶來「非常濕冷」的天氣。
吳德榮今天在氣象應用推廣中心「洩天機教室」表示，今東北風南下，北台灣轉濕涼；上午中部以北及東半部有局部雨，下午起雲系通過，中部以北逐漸好轉，東半部仍有局部雨；明日天氣回暖，西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨。
週六「大陸冷氣團」開始南下，氣溫逐漸下降；週日（26日）至下週一（27日）晨，氣溫降至最低時，北台灣沿海空曠地區，約在11度左右，都會區在13度左右。週六中部以北及東半部轉為有局部雨；週日各地皆有降雨的機率。
吳德榮表示，週六、日將給北台灣帶來「非常濕冷」的天氣，而體感溫度是會更低的，一定要注意保暖、以免受寒；其他地區氣溫也會下降、天氣會轉冷。
最新模擬顯示，下週一(27日)至週二(28日)清晨，天氣轉乾冷，白天有陽光不覺得冷，入夜至清晨因輻射冷卻作用，氣溫仍會降得很低(北台灣沿海空曠地區，最低氣溫仍可能降至11度左右)，要注意；下週二白天至週三(29日)冷氣團減弱；天氣回暖，早晚因輻射冷卻、氣溫仍低，日夜溫差大。1060323
(中央社)
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