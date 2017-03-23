施打胰島素 不代表糖尿病情惡化
胰島素是不讓糖份在血液中累積的關鍵，台南市立醫院表示，糖尿病患者施打胰島素，不代表病情惡化，更不會上癮，也不會釀成洗腎，可有效穩定血糖。
45歲林姓男子是物流公司主管，5年前健檢時發現罹患糖尿病，當時糖化血色素約6.8，比標準範圍6.4稍高，因工作繁忙，身體未感到不適，就未追蹤血糖變化，也未就診服藥。
林男的母親也是糖尿病患者，近期因尿毒累積併腎功能惡化，醫師建議洗腎。林男擔憂母親之餘，才驚覺該留意自身健康，卻發現血糖惡化，且出現微蛋白尿，就是腎功能變差的早期警訊。
林男接受建議施打長效型胰島素，一天一針並搭配使用提升胰島素敏感度的口服藥。半年後，蛋白尿數值從120降回正常值20，糖化血色素也回到6.5的標準範圍。
台南市立醫院家醫科醫師王威傑指出，胰島素是不讓糖份在血液中累積的關鍵，血糖高的時候，胰島素會將血液中的糖分降下來轉換成能量。
糖尿病患者施打胰島素，不代表病情惡化，更不會上癮，也不會釀成洗腎，補充體內不足的胰島素，可有效穩定血糖。
當胰島素開始作用不佳時，身體會自然加速分泌胰島素，讓血糖維持正常，這種胰島素「加班」的狀況，常讓初期糖尿病患者無從察覺。當胰島素細胞就算加班也撐不住時，血糖升高時才驚覺異狀。
王威傑提醒，若出現三多症狀(吃多、喝多、尿多)，或先前沒檢查過血糖，卻突然出現神經病變、視力模糊、蛋白尿、體重減輕、疲倦、容易感染或傷口不易癒合等症狀，應及早就醫診治。1060323
(中央社)
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