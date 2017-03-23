清華放心學雲端教室開直播 學習不打烊

國立清華大學開設「放心學雲端教室」，讓透過繁星推薦、個人申請等管道獲錄取的高三生，可預先修習大學課程，甚至提前取得學分，今年校方首例在網路開直播，讓上課更便利。

透過繁星推薦、個人申請等管道報考大學的高三學生，約在每年3、4月時就已確認是否入取，往往此時至大學開學，會有一大段的「空窗期間」。因此，清華大學3年前開始，於每年5至8月為高中生開設「放心學雲端教室」，課程愈開愈多，去年修習人數已逼近3000人。

清華教務長戴念華表示，「放心學（Fun Learning）雲端教室」提供微積分、普通物理、普通化學等基礎課程，每年都吸引超過千名學生免費報名修課，利用高三下期間修過1門以上的課程，並通過考試取得學分。

開設「微積分」雲端課程的清華數學系特聘教授顏東勇，今年更將首創以YouTube直播為學生解題，讓高中生即使身處偏鄉，也能提前學會大學課程。

清華表示，顏東勇是最早一批在放心學雲端教室開課的教師，為了幫助這批無緣親授的學生學得更好，去年微積分演習課也請助教在台北、新竹、台中、高雄四地加開面對面的輔導，學生可現場提問，助教當場解答，參加的學生很踴躍。

不過由於講解時間不太夠，讓學生們感到可惜，幾經思考，顏東勇決定在今年5月首度嘗試線上直播解題，將學生提問每3至4週彙整一次，利用YouTube直播解題，學生若有不解之處，還可透過聊天視窗提問，及時獲得解答。

目前就讀清華材料系一年級的王政傑，去年就透過「放心學」在家修習，取得了「普通物理」及「普通化學」的大學學分。他表示，「放心學」除課程影片外，還設有討論區，不懂之處可發問，助教或同學都會加入討論，較不會因碰到困難就放棄。

「很推薦準大一生來試試看。」王政傑也強調，因在進入大學前就先修過普物及普化兩門課程，並取得學分，等到開學後，就有更多時間修其他有興趣的課程。1060323

(中央社)