獨自旅行十大目的地 澳洲最受歡迎

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獨自旅行更能遇到意想不到的風景，Booking.com日前公布十大獨自旅行目的地排行榜，擁有美麗雪梨港、海灘風情的澳洲奪冠。

第一次獨自旅行讓人感到卻步？根據Booking.com最新全球調查顯示，大部分受訪者第一次旅遊通常是和家人，有3成受訪者表示今年將展開屬於自己一個人的旅行。

Booking.com日前公布十大獨自旅行目的地排行榜，擁有美麗雪梨港、海灘風情的澳洲奪冠軍，最受獨自旅行者的喜愛；繁華的美國則位居第2，安全有秩序的德國則排名第3。

根據這份排行榜，第4到第10名分別是，奧地利、日本、加拿大、中國、西班牙、阿根廷和巴哈馬。1060323

(中央社)