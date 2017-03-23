英國會外攻擊增至5死 警方稱知歹徒身分

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英國國會附近今天發生攻擊事件，警方表示有第3位民眾不治，目前死亡人數增至5死。高階反恐警官羅利表示，警方認為他們已知歹徒身分，但他拒絕提供細節。

根據路透社，先前統計有4人喪生，包括歹徒和1名警察。

英國高階反恐警官羅利（Mark Rowley）告訴媒體，警方認為，歹徒是受到伊斯蘭主義相關的恐怖主義煽動。

這是倫敦自2005年7月7日大眾運輸系統自殺炸彈攻擊以來，死傷最慘重的攻擊事件。當年有4名英國伊斯蘭主義分子發動自殺攻擊，造成52名通勤民眾喪命。

英國國會外今天發生攻擊案，適逢布魯塞爾機場與地鐵連環爆炸攻擊釀32死事件1週年。

法新社稍早報導，國會外攻擊案造成大約40人受傷，1名男子在國會附近開車衝撞行人並刺傷1名警察後遭到擊斃。（譯者：中央社盧映孜）1060323 

(中央社)