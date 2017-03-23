英國會外攻擊增至5死 警方稱知歹徒身分
英國國會附近今天發生攻擊事件，警方表示有第3位民眾不治，目前死亡人數增至5死。高階反恐警官羅利表示，警方認為他們已知歹徒身分，但他拒絕提供細節。
根據路透社，先前統計有4人喪生，包括歹徒和1名警察。
英國高階反恐警官羅利（Mark Rowley）告訴媒體，警方認為，歹徒是受到伊斯蘭主義相關的恐怖主義煽動。
這是倫敦自2005年7月7日大眾運輸系統自殺炸彈攻擊以來，死傷最慘重的攻擊事件。當年有4名英國伊斯蘭主義分子發動自殺攻擊，造成52名通勤民眾喪命。
英國國會外今天發生攻擊案，適逢布魯塞爾機場與地鐵連環爆炸攻擊釀32死事件1週年。
法新社稍早報導，國會外攻擊案造成大約40人受傷，1名男子在國會附近開車衝撞行人並刺傷1名警察後遭到擊斃。（譯者：中央社盧映孜）1060323
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。