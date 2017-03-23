情侶喜馬拉雅山區失聯 女為東華休學生

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東華大學學生劉宸君和男友梁聖岳赴尼泊爾喜馬拉雅山區健行，與家人失聯20天，疑在山區發生狀況。東華大學獲知訊息表示，劉宸君目前休學中，學校將持續與家長保持聯繫。

東華大學表示，劉宸君去年入學就讀華文系，目前處於休學狀態。對於學生健行失聯，校方晚間已經和家長聯繫上。

校方轉述劉父表示，他們是健行非登山，因當地地處偏僻，大多數村莊通訊不便無法聯絡，且近日大雪，可能受困村莊無法下山，已請尼泊爾當地友人及嚮導協尋，劉母將於週五前往當地。學校將持續與家長保持聯繫。1060323

(中央社)