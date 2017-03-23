英恐攻造成傷亡 警方：動機與伊斯蘭有關

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英國國會大廈外今天下午發生攻擊事件，至今已有5死40傷，警方表示，犯案動機「與伊斯蘭有關」。

目擊者表示，下午2時40分左右，1名男子開著灰色現代汽車在西敏橋上衝撞行人，接著衝撞國會大廈西敏宮的柵欄，下車衝向警方，持刀攻擊警員，隨後被開槍擊斃。

蘇格蘭警場證實，包括員警與嫌犯，目前共有5人身亡，至少40人受傷，傷者當中有3名員警。

蘇格蘭警場表示，身亡員警名叫帕瑪（Keith Palmer），48歲的帕瑪在警界服務15年。

警方不對嫌犯身分發表評論，但表示已有所掌握。蘇格蘭警場反恐首長羅利（Mark Rowley）表示，犯案動機與「伊斯蘭有關」，凶嫌企圖闖入國會，但被攔下。

「衛報」報導，警方認為凶嫌可能受到伊斯蘭國影響，很可能是「單獨犯案」。

英國首相梅伊（Theresa May）召開緊急會議，並在晚間發表聲明，譴責這起事件「病態且卑鄙」，她也稱讚警方及相關單位的勇氣。

英國目前警戒層級為「嚴重」（severe），梅伊表示，警戒層級維持不變，但強調明天倫敦一切商業活動將照常進行。

倫敦地鐵除了事發地點附近數站下午緊急關閉，目前均已恢復正常。1060323

(中央社)