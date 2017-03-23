空氣品質差 前鎮達紅色警示

我要評比

今天早上金門、埔里、善化、臺南、高屏地區多個測站空氣品質指標呈橘色提醒，對敏感族群不健康；高雄前鎮達紅色警示，對所有族群不健康，民眾宜減少在戶外活動。

根據環保署空氣品質監測網截至早上8時25分的觀測資料，高雄前鎮的空氣品質指標（AQI）達紅害等級；呈現橘色提醒的除高屏地區多個測站外，還包括金門、埔里、善化、臺南等測站。

環保署提醒，在紅色警示區民眾如果有不適，如眼痛，咳嗽或喉嚨痛等，應減少體力消耗，特別是減少戶外活動。有心臟、呼吸道及心血管疾病患者、孩童及老年人，建議留在室內並減少體力消耗活動，必要外出應配戴口罩，而有氣喘的人可能需增加使用吸入劑頻率；至於橘色提醒的區域，敏感族群要特別注意。1060323

(中央社)