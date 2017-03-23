兩岸軍力 前AIT首席武官：台灣軍隊很強

台灣民眾憂心兩岸軍力失衡問題；負責台美軍售聯繫的前AIT首席武官羅瑞華說，台灣軍隊很強，防禦能力又高；台灣軍事預算有限，所以要用很小的資源，獲得更大的效果。

中國大陸軍事實力持續擴張，不僅引發區域緊張情勢，也引起台灣民眾對兩岸軍力失衡問題感到憂慮，政府也推動潛艦國造等軍武工業，自力自強。

媒體報導，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）出發前往北京訪問前夕，美國官員向媒體透露，川普政府正在起草一項對台灣新的大型軍售案，可能包括先進火箭系統及反艦飛彈。不過白宮不願對此消息做出回應，也引起中方不滿。

但在曾負責台美軍售聯繫的羅瑞華眼中，卻有不一樣的評估，他認為台灣民眾其實不用太擔心。台灣軍隊很強，防禦能力又高。

他說，過去的工作是看台灣防禦現況，並跟國軍討論，找出怎樣的設備、訓練是台灣需要的，他主要著重在特定武器系統上，像是愛國者飛彈、直升機、艦艇與坦克車，整理後將資訊送回華府，由白宮、美國國務院或國防部作成決定。

面對中國武力威脅，羅瑞華指出，其實台灣軍隊是非常好的，台灣有非常好防禦能力，優秀軍隊領導者，他曾在夏威夷教書，那邊有來自全球軍人，他遇過一些最棒、最專業的軍官，都來自台灣。

羅瑞華表示，美軍和國軍不同，美軍是軍力投射(Power Projection)的配置，經常以攻擊為導向，台灣情勢較為簡單，應多著墨在防禦性思維策略，不用買很多的坦克、戰鬥機，需考量成本效益，添購過多的攻擊性強力武器，反而是種浪費。

台灣是需要有效防禦，但他認為相對情勢較簡單，只需較為低價武器，不用很多的坦克、戰鬥機，所以購買攻擊性強力武器反而是種浪費。

羅瑞華也特別提出「不對稱作戰 (asymmetric warfare)」 戰術的重要性；他說，台灣軍事預算有限，所以要用很小的資源，獲得更大的效果。

他說，可以使用便宜武器來贏過很貴的武器，就算人數少，一樣可造成對方大量傷亡，達到炸彈般的強大效果，政府一定要下很好決策。

至於日前傳出的陸生涉共諜案，企圖吸收台官員，是否會影響軍售案？他表示，「依過去經驗，應該不會有影響」，台灣以往也發生過間諜案，但美方仍持續銷售。

不過，羅瑞華也分析指出，美國對間諜案是十分敏感的，也是軍售決定的考量之一，而且美方售給台灣某些最先進的武器，像是阿帕契直升機的AH-64E (Echo)型，甚至比美軍更早取得，而愛國者飛彈系統也是世界最先進防空飛彈。

他說，美方售給台灣新型武器，因此在看待間諜案件上是非常嚴肅的，深怕這些機密被其他國家偷走，從過往經驗來看，應該不會影響到軍售案，但這一切仍是要由「白宮」做決定。

他也對台灣是否建立資電網路部隊（第四軍種）的問題表示肯定，美國在民國98年就成立網戰司令部，台灣去年已在思考成立網路軍種的可能性，因為網路攻擊真的是一種「威脅」，它可以在很遠的地方進行癱瘓損害，也很難偵測，所以美軍本身也非常重視。

羅瑞華表示，所有的軍種都會涉及網路防禦問題，他個人認為，有些任務是網軍無法執行的，例如台灣的陸軍在進行人道救援、災害救濟等方面就非常在行，這部分就絕對不可能被網軍取代，「總會有一個位置會需要有強大的陸軍」。

52歲羅瑞華（Randy Hulme Lawrence）為前AIT美國在台協會擔任首席武官，具備美國陸軍上校身分，曾支援美軍在伊拉克執行反叛任務，也是台美軍售的重要中間聯繫人，更獲得台灣永久居留證「梅花卡」及總統蔡英文頒發的五等雲麾勳章，感謝他對台灣提升國軍及台海防衛實力的功勞。1060323

(中央社)