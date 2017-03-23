華信航空4月1日起推出金門一日遊

孤挺的綠樹在金黃色的高粱田裡顯得更為婆姿搖曳！（華信提供）

百年金門石蚵麵線老店，是金門道地小吃！（華信提供）

金門充滿閔南風情！（華信提供）

華信航空為便利離島居民及旅客搭機需求，自四月份起大幅增加金門航線航班，並貼心增開台北-金門 06:30早班機 、金門-台北 20:20晚班機，方便旅客有更多彈性安排行程。華信航空特別推出國內首創超值的「華信假期--金門金食尚一日遊」，『噴射機雙駕駛、回程再換駕駛』是華信金門一日遊的安全保證，提供遊客享受最安全舒適的飛航旅程。

華信航空指出，該公司推出的金食尚一日遊，2人即可成行，每位新台幣1999元起。搭乘華信航空台北-金門早班機AE1261 06:30由台北起飛，07:30輕鬆快速抵達金門，免費享用廣東粥後即開心展開金門的美食之旅。沿途品嘗最具特色金門限定小吃：廣東粥、蚵仔麵線、金門蛋狗，還加送一條根伴手禮。華信金門一日遊，讓旅客一次飽覽戰地美景和吃遍金門美食。

華信為配合四月金門航線增班，假期推出金門三種最新玩法。除金門一日遊外，還有推出由台北或台中到金門3天2夜超優惠的自由行：「金好玩—金沙大地 3天2夜」每人新台幣6980元起；「金享受—金湖大飯店 3天2夜」每人新台幣7280 元起。

華信航空台北-金門航線，四月起每天由4班增為6班次來回，台北-金門最早班機06:30起飛、金門-台北早班機08:00；晚班機台北-金門18:50、金門-台北20:20起飛，充分時間安排一日公務、商務、探親、旅遊行程。

另外，台中-金門每天有3班次來回。華信航空四月份總計金門航線飛航540架次，比去年同時期增加60架次、增加6240機位數。

(中時)